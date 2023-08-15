يمان نجار: يجب على اليوتيوبر تقديم محتوي هادف يحمل رسالة للجمهور

أكد اليوتيوبر يمان نجار أن السوشيال ميديا أصبحت مهنة من ليس له مهنة خاصة اليوتيوب وأصبح العديد من الأشخاص الذين لا يصلحون لتقديم محتوي يلجأون الى اليوتيوب والسوشيال لتحقيق الربح.

وأضاف اليوتيوبر يمان نجار أنه يجب على مقدم المحتوي أن يختار موضوعات تهم الجمهور وتكون هادفة حتى يتفاعل معها الجمهوربشكل كبير ويحقق الفيديو رسالته المرجوة.

وتابع أنه يشعر بالحزن بسبب تدهور حال السوشيال ميديا وكونها أصبحت مجال خصب للشائعات فى الفترة الأخيرة.

واختتم اليوتيوبر يمان نجار أن انتشار الشائعات بسرعة البرق من ضمن سلبيات السوشيال ميديا بشكل كبير خاصة الشائعات التي تطال الفنانين بشكل مستمر معلنين وفاتهم على اليوتيوب لجمع المشاهدات.