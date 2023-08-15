ندوتين تثقيفيتين بأسيوط لمناقشة أحكام قانون العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية.

وقد استهدفت هذه الندوات العاملين في شركتي "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، وشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

تأتي هذه الندوات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل للعاملين في المنشآت والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتهدف أيضاً إلى متابعة تشغيل ذوي الهمم في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم، إضافةً إلى دمجهم داخل المجتمع ومشاركتهم في التنمية.

وقد أفادت وزارة العمل في بيان لها أنه تم تناول العديد من النصوص الجوهرية لقانون العمل خلال هذه الندوات، بالإضافة إلى حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال. وتأتي هذه الندوات ضمن جهود المديرية في رفع وعي العمال وتثقيفهم في المؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة، وتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية والتي ينص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار مدير مديرية العمل بأسيوط، علي سيد مصطفى، أن الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض المنازعات العمالية بالمنشآت. وقد حضر هذه الندوة 30 عاملاً، وشارك فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية وعادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج.

أما الندوة الثانية فقد تناولت أيضاً بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض المنازعات العمالية بالمنشآت. وقد شارك في هذه الندوة 20 عاملاً وإداريًا من الشركة. وقد حضر هذه الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.

وأكد مدير مديرية العمل أنه تم استقبال عدد من ذوي الهمم الذين تم تعيينهم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعتهم والاطمئنان على استمرارهم في العمل وحصولهم على مستحقاتهم. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم الدعم والرعاية لذوي الهمم من خلال توفير فرص العمل والتدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل وتساعدهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد حضر هذه اللقاءات عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية وإيهاب مصطفى مدير المتابعة.