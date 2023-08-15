دوري سلة جديد للشباب بالقاهرة برعاية NBA

أعلنت NBA أفريقيا عن التعاقد مع راعي جديد في مصر خلال الفترة المقبلة، لتطوير كرة السلة في مصر، وخروج عناصر شابة قادرة على تمثيل منتخب مصر في المحافل الأفريقية والأوروبية.



ومن المقرر أن يبدأ التعاون بين NBA أفريقيا والشركة الراعية بتنظيم "NBA Weekend"، وهو حدث تفاعلي بين كرة السلة والمجتمع يعقد بمقر كالي كوست رأس الحكمة في الساحل الشمالي يومي الجمعة 18 أغسطس والسبت 19 أغسطس، سيشمل الحدث مباريات NBA 3X3 (ثلاثة علي ثلاثة) لكرة السلة، وعروض موسيقية، وفعالية Jr NBA التي يشارك فيها 100 شاب و شابة مصرية عبر اليومين.

مصر تستضيف معسكر نخبة السلة للشباب للتطوير برعاية NBA



بالإضافة إلى ذلك، يطلق الراعي الجديد ل NBA Africa في وقت لاحق من هذا العام بطولة دوري NBA لغرب القاهرة، وذلك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا. كما تستضيف معسكر NBA لتطوير لاعبي النخبة في مصر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين16 عام و اقل.

وقال المهندس محمد عبد المطلب سليمان نائب رئيس مكتب NBA Africa ، ورئيس مكتب NBA مصر: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة مافين للتطوير العقاري كجزء من التزامنا المستمر بتطوير لعبة كرة السلة على المستوى الشعبي في مصر ".



وقال المهندس محمد رشدي الشريك المؤسس للشركة الراعية أن هذه الشراكة تعد امتداداً للمبادرات السابقة لـ NBA في القاهرة، بما في ذلك تنظيم آخر نسختين من مجموعة النيل ضمن الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، وفعاليات Jr NBA للشباب المصري، والنسخة الثامنة عشرة من معسكر كرة السلة بلا حدود في أفريقيا (BWB)، وإطلاق مكتب NBA مصر في وقت سابق من هذا العام. كما كانت شركة مافين للتطوير الراعي الرئيسي لجوائز معسكر BWB Africa 2022.

يقوم برنامج Jr. NBA، وهو برنامج كرة السلة العالمي للشباب في الرابطة للأولاد والبنات، بتعليم المهارات الأساسية بالإضافة إلى القيم الأساسية للعبة، وهي العمل الجماعي والاحترام والتصميم وقيم المجتمع، على مستوى القاعدة الشعبية، في محاولة لمساعدة الشباب على النمو والتطور من خلال تجربة كرة السلة للاعبين والمدربين وأولياء الأمور. تم تنفيذ برنامج Jr. NBA في 16 دولة أفريقية