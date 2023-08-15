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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

محمد عبد اللطيف فايد رئيسًا للغرفة التجارية بدمياط بالتزكية 

الأستاذ محمد عبد
الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد

شهدت الغرفة التجارية المصرية بدمياط اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بأسماء المعيين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الأول وتشكيل هيئة المكتب.

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وحصل محمد عبد اللطيف فايد على منصب رئيس مجلس الادارة بالتزكية من أعضاء المجلس، كما حصل على منصب النائب الأول أيمن يوسف رخا، والنائب الثاني سمير شطا، وعلى منصب أمين الصندوق أحمد أبو شامة ومنصب أمين الصندوق المساعد وسام عبدالقادر، ومنصب السكرتير العام السيد شعير.

 محمد عبد اللطيف فايد 

من ناحيته، أعرب  محمد عبد اللطيف فايد عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار محافظة دمياط.

الجلسة الاولي لمجلس ادارة الغرفة التجارية انتهت بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية بدمياط لمجلسهم الجديد متمنين لهم مزيدًا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة محمد فايد رئيس مجلس الإدارة.

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