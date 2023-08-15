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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمسية خليجية لـ رابح صقر في لندن.. الليلة

رابح صقر
رابح صقر

يحيي الفنان رابح صقر حفله الغنائي لعالمي في لندن، وذلك ضمن حفلات الصيف الخليجية المقامة هناك، وتضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

موعد حفل رابح صقر في لندن 

ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة على أحد المسارح الكبرى في لندن، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ رابح صقر من خال أغنية “بعيش لنفسي”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين و600 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

وتقول كلمات أغنية “بعيش لنفسي” من اللحظه هذي وجاي .. ابقضي العمر بس وياي ..!! ولا اسال عن اللي راح .. ولا بعرف من اللي جاي .. بعيش لنفسي بس نفسي و بدفن حزني و يأسي تعبت ارضي البشر ولا احد فيهم سعى لرضاي برتب باقي اوراقي و بلحق عمري الباقي زكاه عن عمري كل هم ٍ وجع قلبي و سكن دنياي بعيش لنفسي بس نفسي و بدفن حزني و يأسي تعبت ارضي البشر ولا احد فيهم سعى لرضاي انا بنساني و انسى أمس و تشرق في سنيني الشمس ترى نعمه على الأنسان بأن الله اخلقه نساي بعيش لنفسي بس نفسي و بدفن حزني و يأسي تعبت ارضي البشر ولا احد فيهم سعى لرضاي.

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