كشف ملابسات فيديو تعدي بعض الأشخاص على آخر في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بمحافظة البحيرة، وقامت السلطات كذلك بضبط مرتكبى الواقعة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم.

بالفحص تبين قيام (9 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة)بالتعدى على (سائق – مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو") بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـ"كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول "بفحصه تبين إحتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كل الأرجاء.