76.8 % نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق

بجامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس السياحة والفنادق بالإسماعيلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح % 76.84.

209 خريجين

هذا وبعث " مندور " برقية تهنئة لـ 209 خريجين من كلية السياحة والفنادق للعام الجامعي 2022- 2023 مطالباً كل منهم بالعمل على تنمية مهارات اللغة ؛ لكونها متطلب أساسي لسوق العمل مع الثقافة العامة، مؤكداً أن خريجي السياحة سفراء لمصر ، حيث تعتمد السياحة على التفاعل المباشر مع كافة جنسيات العالم .

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية والشخصية .

هذا وأوضح " عبد النعيم " أن النسبة العامة للنجاح بقسم الإرشاد السياحي بلغت %74.67 ، وبقسم الدراسات السياحية بلغت %85.82 ، وقسم الدراسات الفندقية %60.32.

كما أفاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 209 خريج، بواقع 56 بقسم الإرشاد السياحي ، 115 بقسم الدراسات السياحية ، 38 بقسم الدراسات الفندقية.

وأكمل " عبد النعيم " إحصائية العشرين الأوائل والتي جاءت كالتالي:-

8 طلاب من قسم الإرشاد السياحي،

و 9 طلاب من قسم الدراسات السياحية، و 3 طلاب من قسم الدراسات الفندقية.

كما أعلنت الدكتور نيفين جلال أسماء الطلاب العشرين الأوائل وهم بالترتيب من الأول إلى العاشر كالتالي :

آيه السيد إبراهيم قسم الإرشاد السياحي، سارة أحمد نعمة الله الارشاد السياحي ، هيلانه عبد المسيح قسم الدراسات السياحية ، محمد هشام عبد الظاهر قسم الدراسات الفندقية ، نيره أشرف عبد الحميد قسم الإرشاد السياحي ، سارة أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي ، هنا طارق حسين قسم الإرشاد السياحي ، سمر أحمد عبد الحق قسم الإرشاد السياحي ، يوستينا إميل جرس قسم الدراسات السياحية ، أحمد وائل حمدي قسم الدراسات السياحية .

وواصلت الدكتورة بوسي زيدان إعلان أسماء الطلاب من المركز الحادي عشر حتى العشرين وهم :

شيماء مصطفى محمد قسم الدراسات السياحية ، بسنت حسام الدين محمد قسم الدراسات السياحية ، منة الله ناصر قسم الدراسات السياحية ، عمرو محمد جمال قسم الإرشاد السياحي ، عمرو محمد جمال قسم الإرشاد السياحي ، كريم شعبان قسم الدراسات الفندقية، ترنيم هاني سعيد قسم الإرشاد السياحي ، خالد وليد صباح قسم الدراسات السياحية ، ريهام شادي محمد قسم الدراسات السياحية ، إسراء صبحي جوهر قسم الدراسات الفندقية، وهناء أمجد عبد الحميد قسم الدراسات السياحية.