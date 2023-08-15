مفاجأة في أسعار التعاملات المسائية للذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تراجعًا ملحوظًا عقب الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب ووصل لـ 150 جنيهًا في عيار 21 بعدما سجل أكثر من 2380 جنيهًا يوم الجمعة الماضية.

كما خسر سعر الجنيه الذهب في مصر 1100 جنيه، بعدما سجل يوم الأحد الماضي 19040 جنيهًا، وسجل اليوم الثلاثاء 17960 جنيهًا في الصاغة.

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 2594 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2270 جنيهًا.

سجل سعر عيار 18 سعر 1946 جنيهًا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب سعر 18160 جنيهًا.

استقرار السعر العالمي للذهب

فيما أستقر السعر العالمي للذهب حيث ثبتت عند مستوى الـ 1934.95 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي.

ويأتي ذلك في ظل الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية.