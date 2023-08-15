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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الفنان السوري عمار البكر يشارك في فيلم "من هو الفقير"

الفنان السوري عمار
الفنان السوري عمار البكر

يشارك الفنان السوري عمار البكر في فيلم "من هو الفقير؟"، ببطولة مطلقة، للمخرج السوري بشار الضللي، ومن المقرر أن يشارك الفيلم في المهرجانات الدولية للافلام القصيرة.

ويقدم الفيلم محتوى توعوي، ليوضح من هو الانسان الفقير، هل هو من لا يملك المال؟ أم من لا يملك الأخلاق؟



وأضح عمار البكر أن قصة الفيلم تدور حول حياة شاب يعاني من مرض يمنعه من ممارسة أي مهنة شاقة فلجأ الى جمع الفوارغ البلاستكية ليرتزق منها ليصادفه في أحد المرات شاب يحاول طرده من المنطقة بحجة النظافة فيمارس عليه شتى طرق الإهانة دون رادع اخلاقي.

ويذكر أن الفيلم يحتوي على قصائد باللهجة السورية الجزراوية من تأليف بشار الضللي ويقوم بتجسيدها الفنان عمار البكر من خلال تمثيله المقنع بكل جمال وصدق.