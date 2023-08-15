السعودية والإمارات تتسابقان لشراء رقائق Nvidia لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي

تشتري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الآلاف من رقائق Nvidia عالية الأداء والضرورية لبناء برامج ذكاء اصطناعي ، للانضمام إلى سباق التسلح العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يضغط على توريد أهم سلعة في وادي السيليكون.

أعلنت القوى الخليجية الكبرى علنًا عن هدفها المتمثل في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بينما تسعى وراء خطط طموحة لتنشيط اقتصاداتها. لكن هذه الدفعة أثارت أيضًا مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل القادة المستبدين في الدول الغنية بالنفط.

وفقًا لأشخاص مطلعين على التحركات ، اشترت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 3000 من رقائق H100 من Nvidia - معالج 40 ألف دولار وصفه رئيس شركة Nvidia جنسن هوانغ بأنه "أول كمبيوتر [رقاقة] في العالم مصمم للذكاء الاصطناعي التوليدي" - عبر مؤسسة الأبحاث العامة King جامعة عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست).

وفي الوقت نفسه ، ضمنت الإمارات أيضًا الوصول إلى الآلاف من رقائق Nvidia ، وقد طورت بالفعل نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر ، والمعروف باسم Falcon ، في معهد الابتكار التكنولوجي المملوك للدولة في مدينة مصدر ، أبو ظبي.

لقد اتخذت الإمارات القرار الذي تريده. . . قال شخص مطلع على تفكير أبو ظبي: "تمتلك وتتحكم في قوتها الحسابية ومواهبها ، ولديها منصات خاصة بها ولا تعتمد على الصينيين أو الأمريكيين".

وأضاف الشخص "الأهم من ذلك ، أن لديهم رأس المال للقيام بذلك ، ولديهم موارد الطاقة للقيام بذلك ، كما أنهم يجتذبون أفضل المواهب العالمية أيضًا".

تأتي مشتريات دول الخليج لأعداد كبيرة من رقائق Nvidia عبر المجموعات المملوكة للدولة في الوقت الذي تسارع فيه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم للحصول على الرقائق النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن مجموعات التكنولوجيا الصينية الرائدة مثل Tencent و Alibaba تسعى لشراء رقائق Nvidia عالية الأداء.

معظم LLMs تقدمًا مملوكة لشركات أمريكية بما في ذلك OpenAI و Google المدعومان من Microsoft. هذه المجموعات هي أيضًا المشترين الأساسيين لرقائق Nvidia's H100 و A100.

وفقًا لمصادر متعددة قريبة من Nvidia والشركة المصنعة لها ، Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ، فإن شركة تصنيع الرقائق ستشحن حوالي 550.000 من أحدث رقائق H100 على مستوى العالم في عام 2023 ، بشكل أساسي لشركات التكنولوجيا الأمريكية. رفضت نفيديا التعليق



في المملكة العربية السعودية ، ستتلقى Kaust 3000 من هذه الرقائق المتخصصة ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون دولار ، بحلول نهاية عام 2023 ، وفقًا لشخصين مقربين من مختبرات الذكاء الاصطناعي في الجامعة.

وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن شركة OpenAI قامت بتدريب نموذج GPT-3 المتقدم على 1024 شريحة A100 - وهي سلف أحدث رقائق Nvidia - في ما يزيد قليلًا على شهر.

الجامعة السعودية ، التي تمتلك، وفقًا لأشخاص مقربين من Kaust، ما لا يقل عن 200 A100s، تقوم ببناء حاسوب عملاق ، شاهين 3، سيبدأ تشغيله هذا العام. ستقوم الآلة بتشغيل 700 Grace Hoppers، ما يسمى بشرائح Nvidia الفائقة، المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

ستستخدم Kaust هذه الرقائق لبناء نموذجها اللغوي الكبير - وهو برنامج يمكنه إنشاء نصوص وصور ورموز تشبه البشر - على غرار برنامج GPT-4 الخاص بـ OpenAI، والذي يدعم برنامج chatbot الشهير ChatGPT، وفقًا لمصادر متعددة قريبة من الجامعة المملوكة للدولة.