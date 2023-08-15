تفاصيل تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عبر الترخيص المؤقت

يمنح جهاز المشروعات إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .

ويتم منح التصريح وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة.

يأتى ذلك فى إطار تنظيم إجراءات وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، حيث تنص المادة 58، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص.

اشتراطات منح التراخيص

ويتم منح الترخيص وفقًا لعدد من الاشتراطات