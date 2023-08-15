جرحى في ملاهي "يوروبا -بارك" بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، سقوط جرحى في ملاهي "يوروبا -بارك" خلال استعراض في مدينة أوروبا -بارك الأكبر في ألمانيا، موضحة أنه أصيب سبعة أشخاص معظمهم بجروح طفيفة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا.

ملاهي "يوروبا -بارك"

وقالت الشرطة في بيانها إن قرابة الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها، مُشيرةً إلى إصابة خمسة أشخاص من فنانين وزائرين بالحادثة.

وتابعت أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لمراقبة حالاتهم، وتم فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وفي 19 يونيو، اندلع حريق في مدينة الملاهي نفسها؛ بسبب ما رُجح أنها مشكلة تقنية، وتعيّن بسبب ذلك إجلاء 25 ألف شخص من المكان.

وافتتحت "يوروبا -بارك" الواقعة على مسافة وسطى بين فرايبورج إم بريسجاو الألمانية وستراسبورج الفرنسية سنة 1975، ويشير مالكو هذه المدينة الترفيهية إلى أنّ نحو ستة ملايين شخص يزورونها سنويًا، ما يجعلها إحدى مدن الملاهي الرئيسية في أوروبا.

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.