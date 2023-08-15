مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين: العلم المصدر الأساسي في تشكيل العقل

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، إن العلم هو المصدر الأساسي في تشكيل العقل وتغذيته، وإن الإنسان العاقل الذكي يحرص دائما على التوجه للعلم والاستزادة منه، موضحة أن العلاقة بين العلم والعقل علاقة تكاملية لا تفاضلية، فلا يمكن أن يتصادم صريح المعقول مع صحيح المنقول

المسابقة تستمد قوتها من دعم فضيلة الإمام الأكبر



وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة «مواهب وقدرات»، أن المسابقة تستمد قوتها من دعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته الدائم على تطوير مهارات الطلاب الوافدين من كل أنحاء الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف.



وأضافت الصعيدي، أن مسابقة «مواهب وقدرات» ضمت أقسامًا مختلفة في الفكر والتكنولوجيا والمعرفة، وتجسدت فيها معاني التعاون والنظام والإبداع؛ من أجل تحقيق التطور والتكامل والتنوع المعرفي والنهوض بالطلاب الوافدين، لتنمية قدراتهم وإصلاح فكرهم وتشكيل عقلهم، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.



وجهت الصعيدي نداء خاصا للطلاب الوافدين بالأزهر، قائلة "ابذلوا ما في وسعكم وجهدكم ونوعوا فكركم وشكلوا معارفكم، فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، خذوا العلم من العلماء المشهود لهم بالمكانة العلمية والمعروفين بالعدالة في أمور الشريعة والحياة".

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. بحضور فضيلة أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات».



تهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.