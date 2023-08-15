حملات مكثفة لإزالة التعديات بمراكز الشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تنفيذ ازالة تعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الاطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية جمعية منشأة الدبيكي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 100 متر، وتم تسليم الأرض للمحافظة عليها من أي تعديات أخري، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق، تم تنفيذ إزالة لسور مخالف بطول ٧ متر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي، بإزالة سور دبش بطول ٣٠ متر بعزبة إبراهيم موسي، وتطبيق القانون على المخالفين.