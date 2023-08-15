أمن أسيوط يضبط 14 قضية مخدرات و56 قطعة سلاح ناري

أسفرت الحملات الأمنية في مديرية أمن أسيوط عن ضبط مجموعة من الأشخاص المسلحين وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وفقًا للتقارير، تم ضبط 56 قطعة سلاح ناري متنوعة و3 خزائن، بينما تم العثور على 14 قضية تتعلق بتجارة المواد المخدرة، وقد تم ضبط كمية من المواد المخدرة والأقراص المتنوعة.

في التفاصيل، تم العثور على 16 بندقية آلية و18 بندقية خرطوش، إلى جانب طبنجة و21 فردًا محليًا. كما تم العثور على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وكانت هذه الأسلحة بحوزة 43 متهمًا، منهم 36 شخصًا لديهم سوابق جنائية.

أما بالنسبة للقضايا المرتبطة بتجارة المخدرات، تم ضبط 14 شخصًا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة، ومن بين هؤلاء المتهمين، 10 أشخاص لديهم سوابق جنائية.

تنفيذ 507 أحكام قضائية متنوعة في أسيوط

لا يقتصر النجاح الذي تحققته قوات الأمن في أسيوط على ذلك فحسب، بل تم تنفيذ 507 أحكام قضائية متنوعة في نفس الفترة، مما يؤكد التزام السلطات المحلية بفرض الأمان والنظام في المدينة.

يعكس هذا الإنجاز نجاح الجهود المشتركة لقوات الأمن في أسيوط وإرادتها الحاسمة في مكافحة الجريمة والتركيز على ضبط الأسلحة غير المشروعة والحد من تجارة المخدرات. يجب أن تعتبر هذه الإجراءات مثالًا يحتذى به لحفظ الأمن والاستقرار في أسيوط.