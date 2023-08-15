ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين. حضر الاجتماع قيادات تنفيذية للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.



تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتحت متابعة وزير التنمية المحلية.



أثناء الاجتماع، تم مناقشة الأمور المتعلقة بسير العمل بمظومة التقنين، والاطلاع على الموقف الحالي لعدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها، والعقود التي تم تحريرها بهدف زيادة معدلات الأداء.

حضر الاجتماع أيضًا نائب المحافظ، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري الإدارات ذات الصلة بالتقنين والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.



وقدم المحافظ تقريرًا حول التطورات الحالية في سير العمل بمنظومة التقنين والإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، مع توضيح الإجراءات المتبعة للتغلب على المعوقات التي تواجه عمل اللجان. تم عرض مؤشرات الأداء وقدرة التنفيذ وتحديث الموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها، وذلك وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.



في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عملية التقنين وتسهيل أوضاع المواطنين، وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لرصد سير العمل وتنفيذ خطوات التقنين بالمراكز والأحياء، وتقديم الحلول والمقترحات للتغلب على أي سلبيات قد تظهر. كما دعا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لتسهيل التقنين وتحقيق رغبات المواطنين.

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش

محافظ أسيوط يتابع سير منظومة التقنين وازالة التعديات ويوجه تكثيف لجان للتفتيش