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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

معاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة بالمعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حُكماً بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة تحمل جنسية إحدى الدول في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.

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صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.

جاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم "محاسب" تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرًا مخلًا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

تأجيل مُحاكمة مُنهي حياة شخص في القاهرة

وفي سياقٍ مُتصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما، لجلسة 29 أغسطس الجاري.  

كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا مصابا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كل الأرجاء، وهو الأمرالذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

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