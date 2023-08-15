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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرارد: الاتفاق استحق الفوز على النصر.. ونيمار إضافة للدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

علق ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق على فوز فريقه على النصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، كما تحدث عن صفقة نيمار المنتظرة في الهلال.

وفاز الاتفاق على النصر بهدفين لهدف، أمس الاثنين، في مفاجأة كبيرة في أولى جولات الدوري السعودي.

وقال جيرارد " نستحق الفوز على النصر لأننا  فرضنا أسلوبنا وحتى مع إمتداد المباراة لأكثر من 100 دقيقة كان الإنضباط مستمر حتى تحقيق الانتصار".

وأضاف " بعد أن تلقينا هدفا أمام النصر، نجحنا في إيجاد الحلول في الشوط الثاني وحققنا الفوز في النهاية ولعبت في درجة حرارة صعبة حينما كنت لاعبا ويجب ألا نعتبر الطقس عائقًا أمام تحقيق أهدافنا ومستوياتنا المميزة".

وعن صفقة انتقال نيمار لصفوف الهلال:" لاعب كبير وعالمي و لم يحصل على حقه في العشر سنوات الماضية، سيضيف جوده للدوري السعودي بلا أدنى شك".

ويواجه الاتفاق نظيره الحزم يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.