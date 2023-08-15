نتائج أعمال مجموعة إي فاينانس النصف سنوية تكسر الأرقام القياسية

أعلنت اليوم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصرية EFIH.CA)، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 46.6% لتسجل 823.0 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو سنوي في هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4% خلال نفس الفترة.

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% إلى 1.7 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة. فقد واصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" صدارة المساهمة في نموّ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، بفضل النتائج القوية التي حققها قطاع خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى نموّ إيرادات قطاع إدارة المعاملات خلال الفترة. كما ساهمت إيرادات شركتي «eCards» لتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية و«eAswaaq» لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية في دفع نتائج المجموعة خلال الفترة أيضًا، وقد ساهم هذا الأداء في مواصلة المجموعة مسار النمو الذي نهجته منذ بداية العام، لتحقق بنهاية النصف الأول من العام نتائج مالية وتشغيلية قوية على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه السوق. وخلال الربع الثاني من عام 2023 منفردًا ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 37.7٪ لتبلغ 967.5 مليون جنيه.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك الأداء المتميز لقطاع خدمات الحوسبة السحابية، فضلاَ عن ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المعاملات. فقد نجح قطاع الحوسبة السحابية في تسجيل إيرادات بقيمة 597.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 91.9%. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 54.1% ليسجّل 636.8 مليون جنيه خلال الفترة، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 85.9% إلى 390.8 مليون جنيه وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 21.1% لتسجل 246.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة. من جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات بنسبة سنوية 11.6% لتسجل 317.5 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، نجحت شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» في تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 91.4% لتسجّل 97.6 مليون جنيه. ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات إدارة البطاقات بمعدّل سنوي 138.9% إلى 78.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. كما يرجع نمو إيرادات «e-Cards» إلى ارتفاع إيرادات خدمات إصدار البطاقات بمعدل سنوي 25.6% إلى 66.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت إيرادات شركة «خالص» بمعدل سنوي 31.1% إلى 26.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل نمو حجم المعاملات خلال الفترة. وارتفعت إيرادات «إي نابل» بمعدل سنوي 8.5% لتسجل 29.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات «eAswaaq» 11.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 52.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن نمو إيرادات فترة المقارنة المتمثلة في النصف الأول من العام الماضي يرجع إلى تسجيل إيرادات استثنائية من عقد توريد خلال الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 36.1% ليسجل 936.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، غير أن هامش مجمل الربح تراجع بواقع 56 نقطة أساس ليسجل 54.0% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع طفيف في نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع في هوامش الأرباح التشغيلية وإيرادات الاستثمارات وإيرادات الفائدة.

وفي هذا السياق، أشاد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنجاح المجموعة في مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام 2023، وهي شهادة واضحة لقدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المخططة على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مختلف الأسواق. يأتي ذلك بفضل مضي المجموعة قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق المدفوعات الرقمية المصري على مستوى القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، ومواصلة تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية القوية التي تنفرد بها.

وأوضح سرحان أن المجموعة نجحت في تنمية الإيرادات بنسبة سنوية 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء المتميز لشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"» التي تواصل جني ثمار استثماراتها في تطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع بانتشارها في ذلك القطاع الواعد سريع النمو. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بصورة قوية بفضل نمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بمعدل سنوي قوي بلغ 85.9% خلال الفترة؛ مع مواصلة الاستفادة من ضخ استثمارات المجموعة للتوسع بالقطاعات الاستراتيجية، خاصة مع الإقبال المرتفع على معاملات المدفوعات الرقمية في مصر. وعلى صعيد الربحية، تمكنت المجموعة من تنمية صافي الربح بنسبة سنوية 49.8% لتسجل 718.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية إلى 41.4% خلال نفس الفترة. يأتي ذلك بفضل نجاح إدارة الشركة للحد من أثر تحديات التضخم وعدم استقرار أسعار الفائدة في مصر من خلال توظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات إدارة المخاطر ذات الصلة.

وأعرب سرحان عن اعتزازه بنجاح أحد أهم الاستثمارات التي ضختها المجموعة في قطاع السياحة فقد أصبحت حلول التذاكر الرقمية بعد أقل من عامين من انطلاقها ركيزة أساسية لنمو الإيرادات ربعًا تلو الآخر، لتساهم بنسبة 10% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على التوسع ببصمة خدماتها في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلع إلى التحوّل الرقمي. فعقب نجاح إي فاينانس في إطلاق حلول التذاكر الرقمية في 30 مزارًا سياحيًا، طلبت وزارة السياحة من المجموعة التوسع بتلك الخدمة عبر المزيد من المواقع السياحية، حتى أصبحت تغطي الآن 66 مزارًا سياحيًا. وتعتزم المجموعة التوسع بتقديم حلول التذاكر الرقمية لتشمل المزيد من المزارات السياحية، سعيًا إلى تغطية أكثر من 100 مزار سياحي بحلول عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن مصر سجلت أعلى مؤشرات نمو لأنشطة السياحة خلال العام الماضي، حيث تجاوز عدد الوفود السياحية 15 مليون سائح، مما أثمر عن تحقيق إيرادات بقيمة تربو على 15 مليار دولار. وتواصل مجموعة إي فاينانس من جانبها تعظيم الاستفادة من هذه المؤشرات القوية لتحقيق خطط النمو المستهدفة.

وتابع سرحان أن المجموعة أحرزت بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة الحيوي في مصر، حيث نجحت في تأسيس شبكة رقمية وطنية شاملة لمراقبة عمليات توزيع منتجات الأسمدة المدعومة، وذلك من خلال تكاملها مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة في مصر. ومن خلال هذه الشبكة، سيتم توزيع نحو 2.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة المدعومة لأكثر من 5 مليون حيازة زراعية مسجلة وذلك باستخدام "كارت الفلاح" فقط؛ بعد قرار الالزام من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأعرب سرحان عن ثقته في الدور المحوري الذي سيقدمه هذا المشروع لتنظيم ومراقبة توزيع الأسمدة المدعومة بأعلى مستويات العدالة والمساواة؛ والقضاء على السرقة والفقد أثناء عمليات التوزيع، لتعظيم والارتقاء بكفاءة قطاع الزراعة وأنشطته في مصر.

وعلى صعيد استراتيجية النمو والتوسعات المستهدفة؛ أكد سرحان على تضافر جهود المجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، حيث تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع العديد من الشركات التابعة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة لبحث فرص تقديم إي فاينانس باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في شتى أنحاء المملكة . وبالتوازي، تقوم إي فاينانس بدراسة فرص عقد شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الرائدة في المملكة التي تشاركها نفس الرسالة والرؤية، لإتاحة الفرص لتقديم خدماتها في مصر من خلال شركات المجموعة. وعلاوة على ذلك، تتطلع المجموعة إلى الانتهاء من تأسيس مقرها بالمملكة و بدء التشغيل خلال الربع الأخير ، لتصبح علامة فارقة في استراتيجية التوسع الجغرافي التي تتبناها.

واستشرافًا للمستقبل وبعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص أنشطة البنوك الرقمية، أوضح سرحان أن المجموعة بصدد دراسة وتقييم جدوى الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهو ما سيمثل علامة فارقة على صعيد نمو المجموعة، فضلاً عن توافقه مع استراتيجيتها الاستثمارية. وتنفرد المجموعة ببنية تكنولوجية شاملة استثنائية، تساهم في تعزيز قدرة المجموعة على خدمة الملايين من العملاء سنويًا في شتى أنحاء الجمهورية، مما يؤهلها بقوة لدمج الخدمات والأنشطة المصرفية الرقمية مع باقة الخدمات الأخرى التي تقدمها. وأشار سرحان أن المجموعة تستهدف خدمة مجموعة كبيرة من الفئات والشرائح المجتمعية من غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، مما يوفر للمجموعة فرصة دمج قطاع كبير من السكان إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وختامًا، أعرب سرحان عن ثقته في قدرة المجموعة على تحقيق المزيد من النتائج الاستثنائية وتحقيق أهدافها المخططة للعام الجاري، خاصة مع استمرار تفاني فريق العمل الذي يمثل الركيزة المحورية للنجاحات التي تحققها المجموعة، وتعزيز قدرتها على تعظيم المردود الإيجابي والعائد للمساهمين.