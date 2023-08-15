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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تراجع معدل التضخم في السعودية لــ2.3% للشهر الثاني

السعودية
السعودية

أظهرت بيانات حكومية سعودية، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو، مقابل 2.7% في يونيو. 

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ ارتفاع الأسعار يعزي بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات، وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو.

 

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري، كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز.

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