مشروع روضة السيدة 2.. الحياة الكريمة في قلب المدينة

تشهد محافظة القاهرة إقامة العديد من المشروعات لمواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن المشروعات الجاري إقامتها حاليا مشروع "روضة السيدة 2" في نطاق حي السيدة زينب، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

ويعتبر حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية من هذا الحي العريق، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

أبرز المعلومات عن مشروع روضة السيدة 2

- المشروع يتكون من 9 عمارات سكنية

- العمارة السكنية عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة

- الانتهاء من المباني وجار أعمال التشطيب والمرافق

- المبانى مقامة على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية.

- تتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

- يتمتع المشروع بوجود العديد من المرافق والخدمات التى تلبي احتياجات السكان.

مبان خدمية بمشروع روضة السيدة 2

- يوجد مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

- عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني

- كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

- شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع واستدامته.