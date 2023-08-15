السيارات المائية.. تجربة مختلفة وممتعة للسائحين بالإمارات (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “السيارات المائية.. تجربة مختلفة وممتعة للسائحين”.

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سيارات فارهة وفخمة تسير بالمياه

وفي بعض الأوقات يلفت انتباه مرتادي البحر في دبي وجود سيارات فارهة وفخمة تسير بالمياه، أو ما يطلق عليه السيارات المائية.



وذكر التقرير، أن السيارات المائية عبارة عن قوارب سريعة صُنعت باستخدام المحرك جيت سكي وصممت على شكل سيارات من مختلف الطرز لإبهار السياح.

وقال إسلام عثمان صاحب الشركة التي تدير السيارات المائية: “هذا الأمر جديد على الناس، وبدأ الناس يطلبون موديلات مختلفة، وأصبحت السيارات المائية تعمل بشكل رائع، وزائرو دبي يحبونها كثيرا”.

تأجير السيارة بـ 545 دولارًا

وأفاد التقرير، بأن هذه السيارات يتم تأجيرها في شواطئ دبي مقابل 545 دولارا في الساعة، ورغم أن تكلفة التأجير مرتفعة جدا، ولكن بعض السياح يرون أنها تجربة تستحق هذا المبلغ وهي ممتعة ورائعة.