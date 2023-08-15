محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 14089 طالباً وطالبة، حضر منهم 11450 طالباً وطالبة، نجح من بينهم 11315 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وفي الاعدادية المهنية تقدم 14 طالباً وطالبة نجح من بينهم 13 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 92,8%.

تخفيض القبول بالثانوى

وقد اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 228 درجة للعام الدراسي 2023/2024، ببعض المدارس التي لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

كان محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، بالمدارس الحكومية بالمحافظة، للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 233 درجة، إلا أنه بعد انتهاء التنسيق، تبين أن بعض مدارس التعليم الثانوي العام، بها فراغات تعليمية ولم تستكمل كثافاتها، وذلك طبقاً للإحصاء الوارد من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.

من جهه اخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم اليوم ، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.