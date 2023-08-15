محافظ أسيوط يشدد على منع أي تعديات وإيقاف المخالفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على التزامه الكامل بالمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المحافظة. وأشار إلى أنه سيتعامل بحزم مع كل حالة تعدي وسيتم إزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

وأعلن المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في القرى والمراكز، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة. جاء ذلك استجابة لتوجيهات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية لرصد أي حالات تعدي وإزالتها في المرحلة المبكرة، وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة فورية لتسع حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة في مركزي أبنوب والقوصية. حيث تمت الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وشملت إزالة أعمدة وردم القواعد في مناطق متعددة بالمحافظة.

وأوضح أنه تمت إزالة حالات تعدي في بعزبة البورة بالسوالم البحرية، وبحوض السلال ببني محمديات، وبنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة، وحوض العبادية بالمعابدة الشرقية، والمعابدة الغربية بالعطيات البحرية. كما تمت إزالة حالات تعدي في حوض مهران بمساحة 120 مترًا، وحوض سجله الخطيب بمساحة 350 مترًا، وحوض مهني بمساحة 150 مترًا، وحالة تعدي بحوض مهران بمساحة 150 مترًا، التابعة للوحدة المحلية بمير بمركز القوصية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، واستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.