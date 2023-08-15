الاتحاد السعودي يعلن موافقة محمد صلاح على العرض

أعلن مساعد الدوسري العضو الذهبي لنادي الاتحاد السعودي موافقة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على الانضمام لكتيبة النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الدوسري في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام السعودية صباح اليوم: " محمد صلاح موافق على الانضمام إلى الاتحاد هذا الصيف، كل شيء الآن بيد صندوق الاستثمارات السعودي ".

وأبدى الفرعون المصري موافقته على الانتقال لنادي الاتحاد بعد تلقيه عرضًا خياليًا من صندوق الاستثمارات، الذي بدوره قدم عرضًا تاريخيًا أيضًا لنادي ليفربول الإنجليزي لاقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

وأكدت التقارير الواردة من إنجلترا أن العرض الذي حصل عليه ليفربول من نادي الاتحاد تخطى الـ100 مليون يورو، وهم ما قد يساعد بشكل كبير في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

التشكيل المثالي للجولة الأولى بالدوري السعودي

واختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي شهدت المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها سقوط النصر في فخ الهزيمة على يد الاتفاق بثنائية، وفوز الاتحاد والهلال والأهلي وتعادل الشباب.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على الحزم بثلاثية سجلها النجم البرازيلي فيرمينو في افتتاح المسابقة، كما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية سجل منها البرازيلي كورنادو هدفين وحمدالله هدف.

وحقق الهلال فوزًا عريضًا على أبها بثلاثية مقابل هدف سجل "الهاتريك" النجم البرازيلي مالكوم، في حين انتصر الاتفاق على النصر بهدفين، وتعادل الشباب مع الأخدود في ختام الجولة.

حارس المرمى: كامبانا (الرياض)

الدفاع: مجرشي (الأهلي) – جيرتو (التعاون) – بامسعود (الاتحاد)

الوسط: مندش (الفيحاء) – مالكوم (الهلال) – بانيجا (الشباب) – ناصر الدوسري (الهلال)

الهجوم: ماتياس (التعاون) – فيرمينو (الأهلي) – كورنادو (الاتحاد)