بسبب لهو الأطفال.. شاب يفقد حياته في مشاجرة بالقليوبية

لقي شخص حتفه، إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال بإحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

بسبب لهو الأطفال.. شخص يفقد حياته في مشاجرة بالقليوبية

وجرى نقل الجثمان لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بالتصريح بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين جيران بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين جيران مما أسفر عن وفاة وليد السيد.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه لديه ثلاث أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وأن الجناة هم ثلاثة أشخاص تعدوا عليه بشومة وسلاح أبيض أودى بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى نقل الجثمان لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن.



وشيع أهالي عزبة عويس بدائرة مركز شرطة الخانكة جثمان الفقيد لمثواه الأخير.