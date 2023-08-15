محافظ الفيوم يستقبل رئيسي جهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.

خلال اللقاء، وأشاد محافظ الفيوم، بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فضلا عن دورهما ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية دمج أصحاب الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، في الاقتصاد الرسمي وتدريبهم وتشبيكهم مع منصات التسويق المختلفة.

وأكد الأنصارى، أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مشيراً أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه الزيارة تأتى لأحد أهم المحافظات في شمال الصعيد والتي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوضح أن الجهاز يبحث مع المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة، ومساعدة المواطنين على استغلال هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

وأضاف، أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التعاون مع عدد أكبر من الجهات الوسيطة وعلى رأسهم البنك الزراعي المصري، لما يتميز به من توزيع جغرافي كثيف وقدرة على الوصول للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وأشاد "رحمي" بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم، لتقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة الصناعية والغذائية والإنتاجية، اضافة لمشروعات الحرف اليدوية والتراثية التي تعد أحد أبرز القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية بالمحافظة.

تنمية المشروعات فى الفيوم

ولفت، إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة الفيوم إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى يونيو 2023، بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، مولت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت تلك المشروعات حوالي 160 ألف فرصة عمل.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية، في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.

وأوضح، أن البنك الزراعي يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة، موضخا أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبناءها.