إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بأبنوب والقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، لافتًا إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي أبنوب والقوصية خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهما حيث تمت إزالة أعمدة وردم القواعد في المهد (بعزبة البورة بالسوالم البحرية وبحوض السلال ببني محمديات وبنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة وحوض العبادية بالمعابدة الشرقية والمعابدة الغربية بالعطيات البحرية) التابعة لمركز أبنوب وحالات أخرى (بحوض مهران على مساحه ١٢٠ متر ، وبحوض سجله الخطيب بمساحه ٣٥٠ متر ، وحوض مهني بمساحه ١٥٠ متر ، وإزالة حالة تعدي بحوض مهران بمساحه ١٥٠ متر) التابعة للوحدة المحلية بمير بمركز القوصية لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.