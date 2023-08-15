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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة (شاهد)

البحر الأحمر وخليج
البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية في ظل نشاط للرياح بمعظم المحافظات وبسرعات ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة.

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وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ نشاط الرياح سيساعد بشكل كبير على تشتت نسب الرطوبة في فترة الليل، وبالتالي، لا نشعر بها ونحس بنسمات الهواء اللطيفة واعتدال فترات الطقس في فترة الليل على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد والمنيا وأسيوط، لكنها لن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

نشاط الرياح سيؤدي إلى إيقاف الملاحة البحرية في البحر الأحمر

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيؤدي إلى إيقاف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وستكون سرعات الرياح ما بين 40 إلى 50 كم، وسيكون البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ولكن البحر المتوسط معتدل ويمكن التمتع بالأنشطة به.
 

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