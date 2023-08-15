عقد لقاءات برنامج "ريحانة" بمركز أبنوب بأسيوط

نفذت وحدة ريحانة بإدارة شباب ابنوب في محافظة أسيوط، سلسلة من اللقاءات التعريفية لبرنامج ريحانة وهو برنامج قيادي يهدف إلى دعم وزيادة وعي الفتيات. تشارك في هذه اللقاءات حوالي 30 فتاة في الفئة العمرية بين 13 و17 سنة.

وتدير اللقاءات فتيات الوحدة التي تلقين تدريبات سابقة من وزارة الشباب والرياضة للانضمام إلى وحدة ريحانة. تتضمن الفعاليات عددًا من المحاور المهمة في برنامج ريحانة، بمشاركة المشرفات والفتيات اللاتي اجتازن دورات تدريبية مثل إدارة وريادة الأعمال، والحقوق القانونية للفتاة، والتغذية السليمة، وفن الإتقان. تشتمل اللقاءات أيضًا على تعريف الفتيات بصفحة ريحانة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتشجيع المشاركة والتفاعل الإيجابي وتعزيز وعي الفتيات.

وتناولت مدربة الوحدة، الشيماء محمد، في إحدى اللقاءات محور القيادة وتحدثت عنه بشكل مفصّل، وأقامت ورش عمل حول بناء الثقة بالنفس. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بزيادة البرامج والمشروعات الموجهة للفتيات، بهدف تطوير مهاراتهن وتشجيعهن على المشاركة الاجتماعية.

يهدف برنامج ريحانة إلى صقل مهارات الفتيات لكي يستطعن التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع. يستهدف البرنامج أيضًا توفير آليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على نماذج ناجحة للفتيات وتأثيرهن في مختلف المجالات.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالإضافة إلى متابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب. يعكس هذا الاهتمام التام من قادة الوزارة بتعزيز دور الفتيات وتمكينهن في المجتمع.

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط

لقاءات برنامج ريحانة في ابنوب باسيوط