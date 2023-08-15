سيولة مرورية أعلى كوبري النيل وكثافات متحركة بالكورنيش (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر" الذى أذيع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

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الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد

وذكر التقرير أن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، يشهد شارع الجيش كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتشهد منطقة الضاهر بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس الذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم

ويوجد تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم وميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان، يشهد كوبري النيل سيولة مرورية في الوقت الحالي، وفي محيط مسجد الشهيد، توجد كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.

