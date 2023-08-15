الوطنية للصحافة تُعيد أصول المؤسسات القومية لتمويل العمل المهني

قال الكاتب سامح عبد الله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو المسؤول عن ملف أصول المؤسسات الصحفية القومية، متابعا أن الشوربجي يسعى بشكل دائم لإعادة أصول كثيرة كانت مخصصة للمؤسسات القومية ولم يتم الاهتمام بها وتسديد الأقساط فسحبتها الحكومة خلال سنوات سابقة.

الصحف القومية



وتابع عضو الهيئة الوطنية للصحافة، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي استطاع من خلال التواصل مع الحكومة حل مشاكل أصول المؤسسات القومية.



ولفت إلى أن كبرى المؤسسات الصحفية تقيم أنشطة اقتصادية غير إعلامية مثل: «cnn» التي أنشأت الكافيهات في المطارات لتربح الأموال، موضحا أن الإعلام لا يستطيع الإنفاق على نفسه ويحتاج دخل إضافي من مصدر ىخر غير إعلامي.



وأضاف أن المؤسسات القومية هي أهم المؤسسات الصحفية الموجودة في مصر حتى الآن، رغم كل ما يقال عنها والانتقادات الموجهة لها، وهي الاكثر مهنية وقدرة على القيام بدورها المطلوب.



وأوضح أن المؤسسات الصحفية القومية لها تاريخ كبير وهي قابلة للعودة بقوة وسرعة إلى المسار السليم خلال فترة وجيزة، وإعادة استخدام الأصول في تمويل العمل المهمة من ضمن القضايا المهمة.



شاهد الفيديو..