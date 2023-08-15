الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في التحسن بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء والأجواء صيفية معتدلة نهارا وليلا، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

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يوجد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

حساسنا في فترة الظهيرة بالطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إحساسنا في فترة الظهيرة بالطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار”.

ونوهت إلى استمرارية سقوط الأمطار الرعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء على فترات متقطعة مثل سانت كاترين وطابا ودهب، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

