انطلاق أولى فعاليات مبادرة "صيف شبابنا " بمشاركة 40 شاب وفتاة

نفذت مديرية الشباب والرياضة باسيوط ممثلة في الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، أولى سلسلة ندوات ضمن مبادرة "صيف شبابنا".

وبدأت السلسلة بندوة بعنوان "لا للثأر" استضافت الندوة 40 شابًا وفتاة في كل من مركز شباب المطية، نجع عبد الرسول، المعابده، وبني محمديات.

وتناول الشيخ سيد أمين، الأمين العام لبيت العائلة، في الندوة موضوع أهمية تجنب الثأر، حيث أشار إلى أن الإنسان خُلق لكي ينشر السلام والخير ويعمر الأرض. أكد أيضًا أن التعليم يمثل طريقًا لرفع الظلم والظلام، في حين أصبح لغة الدم غير صالحة في زمن يسعى فيه الشباب لتحقيق تنمية حقيقية يعيشها وطنهم.

وتحدث الأمين العام أيضًا عن أهمية دور شباب الجامعة في تغيير ثقافة الثأر وتعزيز قيم التسامح والعفو، حيث يمتلك هؤلاء الشباب فكرًا مختلفًا عن الأجيال السابقة. وأكد أيضًا على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم في خلق حوار مجتمعي يناهض ظاهرة الثأر في المجتمع.

وفي حديثه، تطرق الشيخ سيد أمين أيضًا إلى دور المرأة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية في المجتمع، حيث تُعَدْ المرأة أكبر الخاسرين في هذه الظاهرة بفقدانها الأب أو الابن أو الأخ أو الزوج، وهذا يُلقِي على عاتقها مسؤولية تنشئة جيل من الأبناء ينبذون العنف والقتل ويسعون لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، والعمل على البناء والنهوض في المجتمع.

تأتي هذه الندوة تحت رعاية د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات د. علاء جاد، وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.

انطلقت أولى فعاليات مبادرة " صيف شبابنا " بمشاركة 40 شاب وفتاة

انطلقت أولى فعاليات مبادرة " صيف شبابنا " بمشاركة 40 شاب وفتاة