جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الأولى

ترصد لكم بوابة الوفد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت عددًا من المواجهات والنتائج القوية والمثيرة.

واختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي شهدت المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها سقوط النصر في فخ الهزيمة على يد الاتفاق بثنائية، وفوز الاتحاد والهلال والأهلي وتعادل الشباب.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على الحزم بثلاثية سجلها النجم البرازيلي فيرمينو في افتتاح المسابقة، كما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية سجل منها البرازيلي كورنادو هدفين وحمدالله هدف.

وحقق الهلال فوزًا عريضًا على أبها بثلاثية مقابل هدف سجل "الهاتريك" النجم البرازيلي مالكوم، في حين انتصر الاتفاق على النصر بهدفين، وتعادل الشباب مع الأخدود في ختام الجولة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى :

1 – الاتحاد 3 نقاط

2 – الأهلي 3 نقاط

3 – الفيحاء 3 نقاط

4 – الهلال 3 نقاط

5 – الاتفاق 3 نقاط

6 – الرياض 3 نقاط

7 – الطائي 3 نقاط

8 – الفتح 1 نقطة

9 – التعاون 1 نقطة

10 – الشباب 1 نقطة

11 – الأخدود 1 نقطة

باقي الأندية تتواجد في المراكز المتأخرة بدون نقاط.

التشكيل المثالي للجولة الأولى بالدوري السعودي

حارس المرمى: كامبانا (الرياض)

الدفاع: مجرشي (الأهلي) – جيرتو (التعاون) – بامسعود (الاتحاد)

الوسط: مندش (الفيحاء) – مالكوم (الهلال) – بانيجا (الشباب) – ناصر الدوسري (الهلال)

الهجوم: ماتياس (التعاون) – فيرمينو (الأهلي) – كورنادو (الاتحاد)