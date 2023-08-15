فيرمينو ومالكوم يقودان التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري السعودي

اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها سقوط النصر في فخ الهزيمة على يد الاتفاق بثنائية.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على الحزم بثلاثية سجلها النجم البرازيلي فيرمينو في افتتاح المسابقة، كما فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية سجل منها البرازيلي كورنادو هدفين وحمدالله هدف.

وحقق الهلال فوزًا عريضًا على أبها بثلاثية مقابل هدف سجل "الهاتريك" النجم البرازيلي مالكوم، في حين انتصر الاتفاق على النصر بهدفين، وتعادل الشباب مع الأخدود في ختام الجولة.

التشكيل المثالي للجولة الأولى بالدوري السعودي

حارس المرمى: كامبانا (الرياض)

الدفاع: مجرشي (الأهلي) – جيرتو (التعاون) – بامسعود (الاتحاد)

الوسط: مندش (الفيحاء) – مالكوم (الهلال) – بانيجا (الشباب) – ناصر الدوسري (الهلال)

الهجوم: ماتياس (التعاون) – فيرمينو (الأهلي) – كورنادو (الاتحاد)

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى :

1 – الاتحاد 3 نقاط

2 – الأهلي 3 نقاط

3 – الفيحاء 3 نقاط

4 – الهلال 3 نقاط

5 – الاتفاق 3 نقاط

6 – الرياض 3 نقاط

7 – الطائي 3 نقاط

8 – الفتح 1 نقطة

9 – التعاون 1 نقطة

10 – الشباب 1 نقطة

11 – الأخدود 1 نقطة