رياضة أسيوط تنفذ مهرجان ترويحى لأعضاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة، مهرجانًا ترفيهيًا لأعضاء مركز الإبداع في إحدى مناطق أسيوط، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

شارك في المهرجان حوالي 150 مستفيدًا، وضم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة والتدريبات الرياضية التي تناسب ذوي القدرات والهمم. يهدف المهرجان إلى فتح آفاق جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وإكسابهم مهارات تلائم احتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى دعمهم ومحاولة دمجهم داخل المجتمع.

وأكد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب، أن مبادرة صيف شبابنا تشمل سلسلة من البرامج والأنشطة التي تقام داخل مراكز الشباب والأندية في جميع محافظات مصر خلال فترة إجازة الصيف. يهدف ذلك لتكثيف الأنشطة الرياضية التي يستفيد منها الشباب خلال الإجازة الصيفية وتشغيل أوقات فراغهم.

تستهدف المبادرة توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة في مختلف المؤسسات والهيئات الشبابية، وتحفيزهم على الابتكار والابداع في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز المبادرة دور الشباب في بناء مستقبل مصر وتشجعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف.

تم تنفيذ هذه الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات د. علاء جاد وكيل وزارة الشباب، وبمتابعة أحمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة في أسيوط. تم تنظيم هذا المهرجان لتحفيز ذوي الإحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم في المجتمع كأعضاء لا يتجزأ منه.

رياضة أسيوط تنفذ مهرجان ترويحى لاعضاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم

رياضة أسيوط تنفذ مهرجان ترويحى لاعضاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم

رياضة أسيوط تنفذ مهرجان ترويحى لاعضاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم

رياضة أسيوط تنفذ مهرجان ترويحى لاعضاء مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم