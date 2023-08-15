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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: العلمين الجديدة أصبحت على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن مهرجان العلمين الترفيهى نجح فى خطف الأنظار منذ انطلاقه وحظى بالكثير من المتابعة والاهتمام من مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية بفضل فعالياته المتنوعة بشكل واسع بين حفلات فنية وأحداث رياضية مشيراً الى أن هذا المهرجان حقق مكاسب كبيرة ومتعددة لمدينة العلمين الجديدة.

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وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم إن مهرجان العلمين الترفيهي وضع منطقة الساحل الشمالى باسرها بداية من الاسكندرية وحتى السلوم وواحة سيوة على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة بصفة خاصة ستكون فى مقدمة المحافظات والمناطق والمدن المصرية الجاذبة لملايين السياح من مختلف دول العالم وللمشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية خلال المرحلة القادمة
وقال المهندس حسن المير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته ثاقبة عندما اتخذ قراره التاريخى بانشاء مدينة العلمين الجديدة التى اصبحت واحدة من اهم المدن الساحرة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا بل والعالم كله مؤكداً أن ماتم من انجازات فى تنفيذ هذه المدينة الساحرة يفوق الخيال
وأكد المهندس حسن المير أن مدينة العلمين الجديدة لن تكون مدينة سياحية فقط ولكن اصبحت واحدة من اهم المدن الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا خاصة بعد انشاء المدينة الصناعية بمدينة العلمين وبعد تدشين عدد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل مدينة العلمين مطالباً من رجال الاعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم الى مدينة العلمين بعد الحوافز التشجيعية الكبيرة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين
 

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