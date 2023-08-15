البطل المصري عمر عبد القادر من الإصابة لموسوعة جينيس

قال البطل المصري عمر عبد القادر، الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة جينيس في الثنائيات العضلية، إنه في عام ٢٠١٦ تعرض لحادث قرش، وأصيب بالاحباط الشديد نتيجة لتلك الحادثة، وبدأ ممارسة الرياضة كنوع من انواع الهروب من الواقع.



وأضاف عبد القادر في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، أنه في شهر يونيو لعام ٢٠٢٣ قام ب١٦١ عده من الثنائيات العضلية في اقل من ساعة, وأنه لم يكن يتوقع ان يتمكن من تحقيق هذا الرقم.

البطل المصري عمر عبد القادر



وأكد الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة جينيس في الثنائيات العضلية في مداخلته مع الاعلامية ياسمين سيف، أنه قد كان يمارس الرياضة بشكل غير احترافي قبل تعرضه لحادث القرش, وأنه يتذكر الواقعة بمفهوم رب ضارة نافعة وأنها قد شاهمت بشكل كبير في تغيير حياته للأفضل.

وفي سياق أخر، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 المغامر والناشط البيئي المصري علي عبده، والذي نجح في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد قيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، والتنسيق لتحضيرات المغامر المصري للقيام برحلته إلى قمة المناخ ٢٨ المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام.

موسوعة جينيس

وقد أعربت فؤاد، عن سعادتها بنجاح المغامر المصري فى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وقيامه بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية، خلال ٣٠ يوما، والتي حملت اسم "الرحلة إلى قمة المناخ ٢٧" موجهة له الشكر على دوره الداعم لحماية البيئة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

قمة المناخ

وثمنت وزيرة البيئة، التوفيق والنجاح المتواصل للمغامر المصري فى ظل تجهيزه للقيام برحلته الجديدة إلى قمة المناخ COP28 المقرر إقامتها في دولة الإمارات، والتى تبدأ من مصر من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر. وقد وجهت مبعوث مؤتمر المتاخ بتقديم كافة أوجه الدعم للمغامر على عبده لإنطلاق تلك الرحلة تحت رعاية وزارة البيئة، والتنسيق معه من أجل أبراز أهم الاتجازات التى تحققت من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال رحلته القادمة.

اتحضر للاخضر

وقد سلم على عبده للدكتورة ياسمين فؤاد شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بإسم وزارة البيئة للمبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر. وقد تحقق الرقم الأول للمغامر المصري بتسجيله "أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد أن قطع مسافة 9,759 كيلو خلال 22 يوما من انطلاق الرحلة، وهو رقم قياسي جديد أول مرة يتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والرقم الثاني "أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ"، بطول 12,742 كم ألف خلال 29 يوما، حيث بدأت الرحلة من القاهرة، ومرت بجميع محافظات مصر بهدف رفع وعي الشباب بالتغيرات المناخية وانتهت في مدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مؤتمر المناخ ٢٧.

من جانبه أكد المغامر المصري على عبده أن الرحلة كانت تحديًا هامًا، وكان هو والفريق المعاون له يعدون للرحلة منذ حوالي عامين، وهو ما مكنه من تحقيق تلك النتيجة التي تعد إنجازًا مصريًا يزيد من عدد الأرقام المصرية التي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

رفع وعي الشباب

وأضاف "عبده" أنه قام خلال الرحلة القياسية بزيارة العديد من المدارس والجامعات والنوادي لرفع وعي الشباب بأزمة تغير المناخ

وكيفية التصدي لها، كما تم تصوير فيلم وثائقي خلال الرحلة لإظهار الفرص والتحديات و قصص النجاح المرتبطة بتسجيل الأرقام القياسية مع شرح مبسط لها بهدف التشجيع على السعي في تنفيذ مشاريع ومبادرات مشابهة مستغلا اهتمام الناس بالأرقام القياسية والتغطية الإعلامية للحدث، موضحًا أن الرحلة تمت برعاية وزارات البيئة والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والعديد من شركات القطاع الخاص.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ويعد هذا الرقم هو الرابع الذي يسجله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسمه، بهدف الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المختلفة التي تسعى إلى تحقيقها، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والترويج لعدد من المبادرات التي تسعى لتحقيقها.

قمة المناخ ٢٨

وكشف "عبده" عن تجهيزه رحلة إلى قمة المناخ ٢٨ المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام الحالى ، مشيرا إلى أن الرحلة تبدأ من مدينة شرم الشيخ لزيارة دول (الأردن – السعودية – قطر – البحرين – الكويت – عمان) على أن تنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقر انعقاد المؤتمر، مؤكدا أن هدف الرحلة هو رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتأهيل الشباب وتسليط الضوء على مجهودات الدول في الوصول لخطة ٢٠٣٠ مستهدفا تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر عدد دول يتم زيارتها بدراجة كهربائية.

المغامر المصري علي عبده

يذكر أن المغامر المصري علي عبده هو أول عربي يسجل رقم قياسي على دراجة نارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأول عربي يسجل رقما قياسيًا على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس أيضا.

شاهد الفيديو..