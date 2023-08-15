نائب محافظ سوهاج يفتتح برنامج تدريبي عن الإدارة الرقمية المستدامة لإدارة المشروعات

برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتح السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، البرنامج التدريبي التطبيقى " الإدارة الرقمية المستدامة لإدارة المشروعات "، وذلك لعدد 35 من العاملين بإدارات التخطيط والإدارات ذات الصلة بإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية بالمحافظة، خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجارى بديوان عام المحافظة.

ونقل نائب محافظ سوهاج، تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدًا على أهمية التدريب وصقل مهارات العاملين، لافتا إلى أهمية البرنامج الذي يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة .

البرنامج التطبيقي يأتى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات

ووجه القاضي، الشكر لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقائمين على البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن البرنامج التطبيقي يأتى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية، وجهود الدولة في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها .