تعرف على حالة المرور بطرق ومحاور البحيرة

تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية في كافة المحاور والميادين، ولا توجد أي حالات زحام .

وتوجد سيولة مرورية على الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية، وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرورعلي مسافات متقاربة من الطريق

ويعاني طريق وادي النطرون / العلمين من الكثافة المرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح؛ لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .

ويشهد الطريق الصحراوي إنسياب في حركة مرور السيارات ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .