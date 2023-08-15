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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على حالة المرور بطرق ومحاور البحيرة

سيولة مرورية على
سيولة مرورية على طرق البحيرة

تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية في كافة المحاور  والميادين، ولا توجد أي حالات زحام .

وتوجد سيولة مرورية على الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية، وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرورعلي مسافات متقاربة من الطريق

ويعاني طريق وادي النطرون / العلمين من الكثافة المرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح؛ لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .

ويشهد الطريق الصحراوي إنسياب في حركة مرور السيارات ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر  علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .

 