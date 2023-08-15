البلطي بــ 62 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء ، حيث رصد تقرير بوابة الوفد ، تراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا للكيلو .

وتراوح سعر بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، والثعابين من 50 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى بلغت من 50 لــ 70 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ 265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ 280 جنيهًا للكيلو .

وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا للكيلو ، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيهًا للكيلو ، وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200 جنيهًا للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، والبوري 80 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك، وسجل سعر الجمبرى الجامبو من 380 لــ 480 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الجمبرى مقاس 1ما بين 270 لــ 370 جنيهًا للكيلو ، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 196 لــ 290 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجمبرى مقاس 3 من 70 لــ 160جنيهًا للكيلو .

جديرا بالذكر ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم شباك الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .