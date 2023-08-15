خطوات الحصول على الكارت الموحد بعد تفعيله

الكارت الموحد.. يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج الموحد، بعد إعلان وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد.

الكارت الموحد، يعتبر طاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة لإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد، ويتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

تتم اتاحة الكارت الموحد مجانًا في مكاتب البريد، ويمكنك الحصول عليه عن طريق فتح حساب شخصي مع تسجيل بياناتك الشخصية ورقم هاتفك المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات المحمول.

فيما ستصل رسالة نصية إلى رب الأسرة خلال شهر من تسجيل البيانات للتوجه لمكتب بريد أو تموين أو التأمين الصحي الشامل محدد خلال فترة زمنية معينة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة، لاستلام الكارت الخاص به، وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها.

كما يستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات، وفي حال عدم استلام الكارت يتم إعدامه

خطوات الحصول على الكارت الموحد

ويتم استلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية بالآتي:

البطاقة الشخصية.

رقم الهاتف المسجل باسم صاحب.

الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد .

يتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقًا.

ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية، إذ تم إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت، وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

فى حالة إذا لم تصل للشخص رسالة لاستلام الكارت الموحد.

من الممكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.