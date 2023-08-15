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بعد تطبيقه فى بورسعيد.. هل سيتم تعميم الكارت الموحد والغاء بطاقة التموين مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. عودة للأجواء الشتوية خطوات الحصول على الكارت الموحد بعد تفعيله
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على الكارت الموحد بعد تفعيله

الكارت الموحد
الكارت الموحد

الكارت الموحد.. يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج الموحد، بعد إعلان وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد.

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انطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية فى محافظة بورسعيد

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إطلاق الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد

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رسائل نصية على الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ببورسعيد لاستلام الكارت الموحد

الكارت الموحد، يعتبر طاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة لإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد، ويتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

تتم اتاحة الكارت الموحد مجانًا في مكاتب البريد، ويمكنك الحصول عليه عن طريق فتح حساب شخصي مع تسجيل بياناتك الشخصية ورقم هاتفك المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات المحمول.

فيما ستصل رسالة نصية إلى رب الأسرة خلال شهر من تسجيل البيانات للتوجه لمكتب بريد أو تموين أو التأمين الصحي الشامل محدد خلال فترة زمنية معينة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة، لاستلام الكارت الخاص به، وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها.

كما يستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات، وفي حال عدم استلام الكارت يتم إعدامه

خطوات الحصول على الكارت الموحد

ويتم استلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية بالآتي:

  • البطاقة الشخصية.
  • رقم الهاتف المسجل باسم صاحب.
  • الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفي الهيئة القومية للبريد .
  • يتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقًا.
  • ينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية، إذ تم إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت، وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.
  • فى حالة إذا لم تصل للشخص رسالة لاستلام الكارت الموحد.
  • من الممكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.
  • يقتصر استخدام الكارت الموحد على صاحبه.
  • يجب عليه أن يحفظ رقم التعريف الشخصي وعدم وضعه بأي مكان بجانب الكارت، لأنهما مسئولية صاحبه.
  • ينصح بتجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة.

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