طقس حار على مدن ومراكز المنيا.. والعظمى 36 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، طقس حارذذ ساعات النهار ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23 درجة ، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية على ربوع البلاد .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، مع نشاط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى والمحسوسة 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 23 درجة.

وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23 .