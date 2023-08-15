استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

استمرار تحسن الأحوال الجوية

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، موضحة استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى الأحد المقبل.

شبورة مائية

وذكرت، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء قد تكون رعدية في بعض الأحيان على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 42