نشرة أخبار التوك شو.. محمد صلاح يمنع طلاق زوجين وبشرى بشأن أسعار الدواجن والبيض

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع

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15 و24 جنيهًا سعرعلبة السجائر وتحذير شديد اللهجة للتجار.. فيديو





قال الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغراف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.

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انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. فيديو



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تركز على نشر أفكار الفتنة الطائفية في مصر.

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بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائفية (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "الفورين بولسي" قامت بنشر مقال الأسبوع الماضي، دافعت فيه عن جماعة الإخوان الإرهابية بصورة كبيرة، معقبًا: "في واحد مأجور قلمه، يُؤجر قلمه لمن يدفع، فهذا الشهر هو شهر الهجوم على الدولة لشوية سمعة مصر عن طريق تقارير مدفوعة الأجر".

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الديهي يطالب المواطنين بتجنب الحديث عن ارتفاع الأسعار والانتباه لمؤامرات "قبيضة الدولار"



أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن كارت الخدمات الحكومية سيكون به كافة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمواطن، مشيرا إلى أنه يقدم خدمات التموين وخدمات التأمين الصحي.

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كارت الخدمات الحكومية.. بصمة لمنع التلاعب (فيديو)



استنكر الإعلامي تامر أمين سخرية الإعلامي السعودي وليد الفراج من الدوري المصري خلال مقارنته بين الديربي المصري بين الأهلي والزمالك ونظيره السعودي بين الهلال والنصر، معقبا: "الشطة الزيادة بتتعب".

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تامر أمين يرد على سخرية وليد الفراج: الشطة الزيادة بتتعب (فيديو)



قال هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، إن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبا زائدا على السجائر من قبل التجار، لأن هناك اعتقادا بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة، وبالتالي يحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار وخلافه

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"الشرقية للدخان" تكشف السبب الحقيقي لأزمة السجائر.. فيديو



قالت وفاء قطب، أصغر مأذونة شرعية، إنها تتعرض للعديد من المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق، وشاركت إحدى المواقف الطريفة لزوجين قررا الطلاق، ولكن ما حدث كان مختلفا وغير متوقعا بالنسبة لها.

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أصغر مأذونة تكشف موقفا طريفا: محمد صلاح منع طلاق زوجين (فيديو)



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سعيد جداً بما يحدث في مدينة العلمين الجديدة الآن من حفلات غنائية واستقبال رؤساء دول وأنشطة ثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات الهامة.

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كرم جبر: مهرجان العلمين أقوى خط دفاع لمواجهة التطرف والإرهاب.. فيديو



