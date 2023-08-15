محلية شرق أسيوط: جمع المخلفات من المحلات والمساكن ورفع المقالب دوريا

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس حي شرق أسيوط، تم تشكيل لجنة للمرور على الجمعيات المتعاقدة مع الحي. تهدف هذه اللجنة إلى معرفة مدى امتثال هذه الجمعيات لبنود البروتوكول فيما يتعلق بجمع المخلفات من الوحدات التجارية والسكنية، ورفع المقالب وفقاً للاتفاق المبرم.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوجه اللجنة إلى المحلات التجارية التي تم تنبيهها من قبل الحي بوضع صندوق قمامة، كي تحقق من التزامها بالنظافة والنظام في الشارع.

تم تشكيل اللجنة من مجموعة من الإدارات، بما في ذلك إدارة المتابعة الميدانية وإدارة المخلفات الصلبة بالحي وإدارة الرخص المحلات وإدارة البيئة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الإيرادات.

من المتوقع أن تباشر اللجنة عملها في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجمعيات المتعاقدة والمحلات التجارية في حي شرق أسيوط. ستقوم اللجنة بتقييم أداء هذه الجمعيات والمحلات فيما يتعلق بجمع المخلفات ورفع المقالب، فضلاً عن تنظيف الشوارع، وفقاً للوائح والمعايير المعتمدة.

سيكون لهذه الجهود آثار إيجابية في تعزيز نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان. كما ستساهم في رفع وعي الجمهور والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشوارع والحد من التلوث، مع الحرص على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية لتعزيز النظام والنظافة في المدينة، وضمان تقديم الخدمات بشكل مستدام وفقاً للمعايير المهنية والقوانين المعمول بها.

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا

محلية شرق اسيوط جمع المخلفات من المحلات والمساكن و رفع المقالب دوريا