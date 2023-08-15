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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة التحكيم

مارك كلاتنبرج الخبير
مارك كلاتنبرج الخبير التحكيمي

تحدث الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن فترة عمل مارك كلاتنبرج الخبير التحكيمي كرئيس لجنة حكام في مصر.

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قال إبراهيم نور الدين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كلاتنبرج حاول نقل خبراته للحكام المصريين بثقافة عمله في الدوري الإنجليزي، لكن لم يتوفر له عوامل نجاح، والنقد كان غير بناء في تلك الفترة" 
وأضاف: "كل شئ من التحكيم كان غير مقبول في تلك الفترة"
واختتم: "نجاح التحكيم من عدمه في الضوابط واللوائح والقوانين التي يتم تنفيذها، وتطبيقها بالشكل الأمثل"

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