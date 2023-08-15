حقيقة رحيل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة التحكيم

تحدث الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن فترة عمل مارك كلاتنبرج الخبير التحكيمي كرئيس لجنة حكام في مصر.

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قال إبراهيم نور الدين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كلاتنبرج حاول نقل خبراته للحكام المصريين بثقافة عمله في الدوري الإنجليزي، لكن لم يتوفر له عوامل نجاح، والنقد كان غير بناء في تلك الفترة"

وأضاف: "كل شئ من التحكيم كان غير مقبول في تلك الفترة"

واختتم: "نجاح التحكيم من عدمه في الضوابط واللوائح والقوانين التي يتم تنفيذها، وتطبيقها بالشكل الأمثل"