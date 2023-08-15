مدير حماية الطفل بأسيوط تتحدث عن واقعة وفاة الطفلة ريناد بأسيوط

تحدثت الدكتورة منار كامل، مديرة عام الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط، عن واقعة وفاة الطفلة ريناد سيد صلاح كامل، البالغة من العمر 10 سنوات، داخل مدرسة عبدالله النديم الابتدائية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية. وقد حكمت محكمة جنيات أسيوط على المدرس الذي اعتدى على الطفلة، ويدعي م.ع.م، بالسجن 7 سنوات.

واشارت منار كامل الي أن الواقعة تعود إلى تلقي خط نجدة الطفل بلاغًا قادمًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة برقم (50538\18)، ومحرر به محضر في نيابة أول أسيوط برقم (7955) لسنة 2022 إداري أول أسيوط. وقد تبيّن أن المعلم المذكور قام بالاعتداء بالضرب على الطفلة داخل الفصل خلال اليوم الدراسي وأمام زملائها، مما أدى إلى وفاتها فورًا.

وتؤكد مدير حماية الطفل بأن أعضاء فريق الحماية استمع لعدد من الطلاب، بينهم فاطمة محمود محمد محمد ومحمد سيد فرغلي ومحمد أيمن حمدان وفاطمة محمد محمد ورنا هاني سعد وسلسبيل محمود أحمد وجنى يوسف شعبان وعبد الملك حسين محمد ومسك عبد الرحمن حمدان وسارة عادل محمود وكنزي سامح صلاح. قدَّم الطلاب جميعًا شهادات يشهدون فيها بتوافق حول سلوك المعلم المذكور الذي يميل إلى العنف، وأن واقعة الضرب تجاه الطلاب بشكل عام، أو بشكل خاص تجاه الطفلة المتوفاة، هي أمر متكرر.

وأضافت بان وصف الطلاب لواقعة الضرب التي تعرضت لها الطالبة ريناد على يد المعلم م. ع. م.، بأنها جزء من عقاب جماعي تعرض له مجموعة من الطلاب، ولكن عندما حان دور ريناد في تلقي العقاب ورفضت تلقي الضربة، قام المعلم بضربها على كلا الذراعين الأيمن والأيسر، وأيضًا ضربها على ظهرها باستخدام العصاية. بعد تعرض الطفلة للضرب، توجهت إلى مقعدها، لكنها فقدت توازنها وسقطت فاقدة للوعي. هرع المعلم م. إلى الطفلة لمعرفة ما حدث، ووجد رغوة تخرج من فمها. حاول عدة مرات إفاقتها باستخدام الماء أحيانًا والكحول أحيانًا، ثم حاول إسعافها بالتنفس عن طريق الفم، لكن جميع هذه المحاولات فشلت. قام بحملها واتجه بها نحو غرفة السكرتارية.

وأكدت مدير حماية الطفل أن فريق الحماية استنتج من حديث الطفلة مع والدها ورفضها الذهاب إلى المدرسة، أن لديها خوفًا شديدًا من المعلم م. ع. م. وأضافت أيضًا تعبير الطفلة لأحد زملائها صباحًا بأنها تشعر بأنها ستموت اليوم بسبب خوفها من الأستاذ م. ع.

وتؤكد منار: تجسد هذه الوقائع انعكاس المعاناة النفسية التي تعرضت لها الضحية قبل وفاتها نتيجة للخوف الشديد والرعب الذي سببه لها هذا المعلم بقدراته في تطبيق العقاب وإثارة الخوف لهذه الطفلة البريئة.

وقد توصلت لجنة حماية الطفل إلى توصية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المعلم م. ع. م.، المتسبب في وفاة الطفلة ريناد، وذلك في حال عدم إثبات أنها توفيت نتيجة للضرب الذي ارتكبه في حقها. بالفعل، توفت الطفلة ريناد وهي تحت تأثير الرعب والخوف من شخص كان من المفترض أن يكون مصدرًا للأمان بالنسبة لها. وتقع المسؤولية القانونية على مدير المدرسة بما يتحمله من مسؤولية في هذه الواقعة.

كما قررت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تشكيل لجنة فحص برئاسة مدير الوحدة الفرعية بحي غرب أسيوط، للوقوف على مدى الأضرار النفسية التي لحقت بالطلاب، ومعرفة ما إذا كانت هذه الأضرار تستدعي علاجًا متخصصًا أم لا، وكذلك التحقيق في مدى استخدام العنف داخل المدرسة، وما إذا كان هناك مدرسون آخرون يتعاملون بهذا النهج العنيف أم لا.