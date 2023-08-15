نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط

استمرارا لبرامج ترسيخ قيم المواطنة بقرى محافظة المنيا، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية العور بمحافظة المنيا ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، وبناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني بتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.

شهد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام الفرع، البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط أمس الإثنين الموافق 14 أغسطس بمدرسة العور الابتدائية.

ومن جانبه أكد نبيل خلال كلمته على تعزيز القيم وروح المواطنة في نفوس الشباب، لأن لهم دورًا هامًا في بناء المواطن الصالح وإعداده للتفاعل بإيجابية مع المجتمع، وتنمية الاحساس بالانتماء للمجتمع، المحافظة على الآخرين الموجودين في المجتمع بما يضمن للجميع العيش في سلامة وأمان وكرامة إنسانية وحرية لجعلهم صالحين وفاعلين في المجتمع.

تضمن البرنامج ورشة فنية لاكتشاف المواهب ورسم وتلوين، والرسم على الوجه من تدريب ماهيتاب نبيل، جيهان محمود، إيمان محمد شلقامي، اسماء احمد خلف، مروة محمود، وعروض سينما وأفلام بعنوان جروب الماميز، Coco وأفلام كارتون وفيلم صائد الدبابات، وناصر ٥٦ من إشراف رانيا سعيد، محمد حسين، محمد حسن.

أعقب ذلك عقد ندوة تثقيفية بعنوان "قبول الآخر" حاضر ها الشاعر جمال أبو سمرة وقدم رؤية جوهرية حول مفهوم احترام الآخر، وهو تقدير وتفهم ما لديه من أفكار وتقاليد وقيم، حيث يرتبط تقبل الآخر بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة وضعف، من خلال الاهتمام بمشاعرهم فقبول الآخرين يساهم في بناء علاقات مليئة بالحب والاحترام والتسامح.

وتطرق علاء أبو العزايم، إلى مفهوم الأخلاق النبيلة والتمسك بها، موضحاً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة، والدور الهام الذي تلعبه الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في الأبناء لصلاح المجتمع، كما تحدثت ولاء محمد عن مفهوم المواطنين وكيفية ترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الشباب.

وأكدت أماني تامر إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط، على أهمية العودة إلى أخلاقنا المصرية الأصلية وعلى رأسها ثقافة قبول الآخر، وضرورة أن يتحلى الفرد بالأخلاق الحميدة، التي تعد أهم قواعد وأسس بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تكون تقدم الأمم. كما شارك في الندوة أيضًا خيرية القذافي من مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة القذافي لتنمية المجتمع وتحدثت عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

ثم فقرة اكتشاف وعرض للمواهب منها آيات محمد مخيمر في القاء الشعر يحيى إبراهيم يحي في فن النحت بالصلصال والطين الأسواني، حسام حسن في مجال كتابة القصة.

وفي الختام قدمت فرقة كورال أطفال المنيا عرضًا فنيًا وكوكتيل من الأغاني منها "على صوتك... جماعي"، "أنا كتكوتة" لإيتن سيد، "أبو الريش" عمار ياسر، "هنقول كلام جماعي"، "يا صلاة الزين" فاطمة الزهراء، شعر أداء مى شريف، غنى لى شوى شوى أداء أريج أحمد والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

وذلك بحضور وائل علي حسين رئيس مجلس قرى أسطال، محمد حسام مدير المدرسة، إسحاق وكيل المدرسة، ومدير بيت ثقافة سمالوط والإعلام وجمهور غفير من أبناء قرية العور.

نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط

نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط

نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط

نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط

نبيل وعليوه يشهدان فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية العور بسمالوط